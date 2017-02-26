Чуркин был отравлен?

26.02.2017 13:18 Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Виталий Чуркин, славящийся своей позицией по отстаиванию преступлений Москвы, умер 20 февраля в Нью-Йорке. Официальная версия смерти – сердечный приступ. Однако американские средства массовой информации активно тиражируют альтернативный вариант: Чуркин был отравлен, а в его почках при вскрытии нашли яд. Предположительно, вещество находилось в пище, которую он принимал за 10 часов до своей кончины. Об этом сообщает "Диалог.UA".



Такой версии придерживается ряд американских СМИ, в частности, ABS-CBN Television, которая утверждает, что медицинская экспертиза врачей из США показала наличие яда в почках российского постпреда в ООН. Ссылаясь на экспертов, телеканал утверждает, что вещество попало в организм Чуркина через пищу. Известно, что в 12 ночи россиянин успел поужинать.



Данную версию также прокомментировал главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, подтвердивший, что действительно, американские средства массовой информации тиражируют подобную версию смерти Чуркина.



Венедиктов отмечает один интересный момент: Чуркин обладает дипломатическим иммунитетом, поэтому проведение его вскрытия противоречит нормам дипломатии.



"Насколько я понимаю, на сегодняшний день картина такая. Ему утром в 9-30 стало плохо. Я знаю это место на 67-й улице. Его эвакуировали в американскую клинику, где он и скончался. И американские врачи провели вскрытие, патологоанатомы. И сейчас по разным американским медиа расходится то, что у него непонятные вещества, в том числе в почках, и, соответственно токсикологическая экспертиза будет занимать, как всегда, несколько недель. Но это в нарушение правил дипломатического иммунитета стало известно случайно", - отмечает журналист.



Венедиктов, ссылаясь на прессу США, также уверяет, что есть информация о некоем медицинском заключении. В нем говорится, что Чуркин был отравлен пищей, которую принимал в 00:00.



"Отравиться можно и пивом, как известно. Но, тем не менее, случайность, что он умер в американском госпитале, и здесь врачи обязаны были, как я понимаю. Если он в руках американских, а не российских врачей – они обязаны смотреть… Хотя доктор, естественно, есть и в постпредстве. Но будем наблюдать за этим", - добавил известный российский журналист, подчеркнув, что, возможно, смерть Чуркина должны расследовать спецслужбы. Кроме того, он добавил, что Чуркин был еще жив, когда его эвакуировали.















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