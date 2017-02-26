В Сенаки третий день разыскивают 8-летнего мальчика

26.02.2017 15:37 В городе Сенаки третий день разыскивают 8-летнего мальчика. По информации отца пропавшего, Ника Габечава три дня назад около 15:00 вышел во двор поиграть, после этого его никто не видел.



Правоохранители ведут интенсивные розыскные работы, однако у семьи до сих пор нет никакой информации о пропавшем ребенке.



Известно, что мальчик перенес операцию на сердце.















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