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Ветер снес крышу многоквартирного дома в Гори
26.02.2017 18:43
Сильный ветер поднялся в регионе Шида Картли утром 26 февраля — в Гори ураган снес крышу жилого дома.
Сорванная крыша упала на стоящие рядом с домом автомобили и повредила их. Люди при этом не пострадали, сообщает телекомпания «Рустави-2».
Инцидент произошел возле одной из городских школ.
Как рассказали местные жители, крышу дома ремонтировали летом 2016 года, однако работы были проведены некачественно. Жильцы неоднократно обращались в мэрию города за помощью, но реагирования со стороны властей не поступило.
В мэрии Гори отметили, что ответить за произошедшее должна компания, которая проводила ремонтные работы кровли здания.
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