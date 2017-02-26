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Под поваленным ветром деревом в Сагареджо оказались десять машин
26.02.2017 20:17
В городе Сагареджо (Вост. Грузия) сильный ветер сорвал крышу здания, в котором расположены несколько офисов. В результате происшествия никто не пострадал.
По словам главы управы Сагареджо Георгия Гзиришвили, крыша упала на дорогу и повредила 10 автомашин.
Глава управы не конкретизирует, в какой форме будет оказана помощь пострадавшим. На данный момент на месте мобилизованы сотрудники полиции и спасательной службы. Ожидают экспертов, которые изучат степень повреждения машин.
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