Под поваленным ветром деревом в Сагареджо оказались десять машин

26.02.2017 20:17 В городе Сагареджо (Вост. Грузия) сильный ветер сорвал крышу здания, в котором расположены несколько офисов. В результате происшествия никто не пострадал.



По словам главы управы Сагареджо Георгия Гзиришвили, крыша упала на дорогу и повредила 10 автомашин.



Глава управы не конкретизирует, в какой форме будет оказана помощь пострадавшим. На данный момент на месте мобилизованы сотрудники полиции и спасательной службы. Ожидают экспертов, которые изучат степень повреждения машин.















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