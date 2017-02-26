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Морской порт Поти парализован из-за шторма
26.02.2017 21:33
Шторм парализовал работу крупнейшего морского порта Грузии — Поти, который в воскресенье приостановил операции по приему и отправке судов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщил капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, сила шторма с утра достигает 4 баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.
«Улучшение погоды ожидается с 27 февраля. Гидрографическая служба обещает снять штормовое предупреждение с завтрашнего утра», — сказал Тавберидзе.
Портом Поти, который является главными морскими воротами Грузии, управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk.
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