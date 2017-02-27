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МВД Грузии закупит 104 тонны шоколада и 125 килограммов карамельных конфет


27.02.2017   19:22
Министерство внутренних дел Грузии покупает 104 260 килограммов шоколада и 125 килограммов карамельных конфет. Тендер был объявлен 22 февраля. Предположительная стоимость закупки составляет 1 058 989 лари. Цель закупки - неизвестна.

Согласно документу, тендер был объявлен для трех подведомственных организаций МВД:

Департамент логистики - 76 260 кг шоколада и 110 кг карамели;
Департамент охраны стратегических трубопроводов- 5 500 кг шоколада и 15 кг карамели;
Дорожная полиция- 22 500 кг шоколада.

Прием предложений участников тендера начинается 10 марта и закончится 15 марта.






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