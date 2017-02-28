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Разбойное нападение на АЗС в Грузии совершили три человека
28.02.2017 16:31
Неизвестные совершили разбойное нападение на бензозаправочную станцию, расположенную на стыке сел Одиши и Баши в Зугдидском районе и ранили сотрудника, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
Грабители ранили сотрудника бензоколонки холодным оружием и забрали с собой 300 лари (более 116 долларов). Пострадавший находится в реферальной больнице города Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети). Его жизни не угрожает опасность.
Уголовное дело возбуждено по статье "разбой", что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.
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