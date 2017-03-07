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Для дендрологического парка Иванишвили подготавливают еще два вековых дерева
07.03.2017 10:37
К переносу в дендрологический парк Иванишвили подготавливают еще два дерева, столетний кедр и тюльпан. Информацию об этом распространила "Рустави 2".
На этот раз работу проводит компания "Гза". По их словам, одно дерево весит 600, а второе 850 тонн.
Местные жалуются, что в ходе прокладки дороги к деревьям срезали деревья уникального сорта, что в компании отрицают.
Деревья по-прежнему перевезут морем.
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