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Для дендрологического парка Иванишвили подготавливают еще два вековых дерева


07.03.2017   10:37
К переносу в дендрологический парк Иванишвили подготавливают еще два дерева, столетний кедр и тюльпан. Информацию об этом распространила "Рустави 2".

На этот раз работу проводит компания "Гза". По их словам, одно дерево весит 600, а второе 850 тонн.

Местные жалуются, что в ходе прокладки дороги к деревьям срезали деревья уникального сорта, что в компании отрицают.

Деревья по-прежнему перевезут морем.








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