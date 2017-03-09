В Тбилиси убит 53-летний мужчина

09.03.2017 13:06 На окраине Тбилиси застрелили 53-летнего мужчину, сообщает телекомпания Rustavi2.



Убийство в районе Диди Дигоми на улице Деметре Тавдадебули произошло минувшей ночью. Очевидцы услышали восемь выстрелов. Мужчину с тяжелыми ранениями доставили в больницу, но спасти его не удалось.



"На теле наблюдалось множество огнестрельных ранений. Состояние было критическим. Мы провели реанимационные мероприятия, но безрезультатно", — сказал врач медицинского центра Lancet Оганез Матевосян.



Мотив и детали случившегося не известны. По предварительным данным, мужчина находился в гостях. На месте происшествия до поздней ночи работали криминалисты.



МВД пока отказывается от официальных комментариев.















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