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В Тбилиси убит 53-летний мужчина


09.03.2017   13:06
На окраине Тбилиси застрелили 53-летнего мужчину, сообщает телекомпания Rustavi2.

Убийство в районе Диди Дигоми на улице Деметре Тавдадебули произошло минувшей ночью. Очевидцы услышали восемь выстрелов. Мужчину с тяжелыми ранениями доставили в больницу, но спасти его не удалось.

"На теле наблюдалось множество огнестрельных ранений. Состояние было критическим. Мы провели реанимационные мероприятия, но безрезультатно", — сказал врач медицинского центра Lancet Оганез Матевосян.

Мотив и детали случившегося не известны. По предварительным данным, мужчина находился в гостях. На месте происшествия до поздней ночи работали криминалисты.

МВД пока отказывается от официальных комментариев.






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