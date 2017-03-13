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В Грузии произошло землетрясение
13.03.2017 14:49
В Грузии сегодня произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составляла - 4,3.
Как отмечается на сайте Центра сейсмического мониторинга Государственного университета Илии, эпицентр землетрясения находился в 11-ти км западнее Джавы, у села Абано.
Землетрясение произошло приблизительно в 06:25.
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