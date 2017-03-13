В Поничала столкнулись друг с другом грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль

13.03.2017 23:17 В Поничала произошло дорожно-транспортное происшествие. Друг с другом столкнулись грузовая машина, курсирующий по маршруту Тбилиси – Рустави микроавтобус и легковой автомобиль.



По имеющейся у агентства «IPN» информации, в результате аварии никто не погиб. Легко пострадали несколько человек.



ДТП произошло около 17:00, авария на Руставском шоссе парализовала движение, образовалась пробка. На месте мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и патрульной полиции.















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