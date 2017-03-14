В Тбилиси произошел сильный взрыв

14.03.2017 11:27 Поздно ночью в Ведзиси (пригород Тбилиси), по Исакадзе №37 прогремел сильный взрыв. По предварительной информации, в результате взрыва в гаражах того же корпуса были повреждены две машины. В результате происшествия никто не пострадал.



По информации "Рустави 2", толчок был настолько мощный, что его почувствовали и находящиеся на близлежащей территории.



На месте были мобилизованы пожарные и полицейские. Причины, вызвавшие происшествие, не известны.



Возбуждено дело по статье 187 Уголовного кодекса, что подразумевает повреждение или уничтожение предмета, и карается штрафом, или общественно полезным трудом сроком от 100 до 180 часов, или исправительными работами сроком до одного года, или пресечением свободы сроком от 1 до 3 лет.

















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