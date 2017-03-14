Отец с сыном погибли в ДТП на автомагистрали Хашури-Боржоми

14.03.2017 21:02 Два человека погибли в аварии на центральной автомагистрали Хашури-Боржоми.



По информации МВД, автомобиль марки «Опель» направлялся из города Рустави в сторону Хашури. Автомобиль врезался в дерево. Жертвами аварии стали предполагаемый виновник ДТП и его 10-летний сын.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по части 5 статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть человека)















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