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Отец с сыном погибли в ДТП на автомагистрали Хашури-Боржоми
14.03.2017 21:02
Два человека погибли в аварии на центральной автомагистрали Хашури-Боржоми.
По информации МВД, автомобиль марки «Опель» направлялся из города Рустави в сторону Хашури. Автомобиль врезался в дерево. Жертвами аварии стали предполагаемый виновник ДТП и его 10-летний сын.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по части 5 статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть человека)
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