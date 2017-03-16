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Три человека избили и ограбили пенсионера в Восточной Грузии


16.03.2017   11:15
Три человека минувшей ночью избили и ограбили пожилого мужчину в селе Караджала в Телавском районе, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Злоумышленники в масках ворвались в дом пенсионера и забрали 440 лари (более 176 долларов) и охотничье ружье.

«Они ворвались в 3 часа ночи. Там живет инвалид, одинокий пенсионер. Его сильно избили. Все трое были в масках. В 3:10 мы позвонили в «112». Они приехали через 10 минут», — рассказал житель села Курбан Асланов журналистам.

Сотрудникам полиции удалось арестовать нападавших по горячим следам. На данный момент они находятся в следственном изоляторе.

Уголовное дело возбуждено по статье «разбой», что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.






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