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Неизвестные ограбили бензоколонку на западе Грузии
16.03.2017 14:04
На бензозаправочную станцию в городе Кутаиси в ночь на четверг, 16 марта, произошло разбойное нападение.
Трое вооруженных лиц проникли на территорию станции и под угрозой расправы стали требовать денег.
Грабителям удалось забрать 1500 лари.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 179 УК Грузии «Разбой».
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