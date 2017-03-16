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Неизвестные ограбили бензоколонку на западе Грузии


16.03.2017   14:04
На бензозаправочную станцию в городе Кутаиси в ночь на четверг, 16 марта, произошло разбойное нападение.

Трое вооруженных лиц проникли на территорию станции и под угрозой расправы стали требовать денег.

Грабителям удалось забрать 1500 лари.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 179 УК Грузии «Разбой».






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