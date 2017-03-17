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Под лавиной в Гудаури погиб иностранный турист
17.03.2017 14:45
в результате схода лавины в Гудаури погиб один человек. По неофициальным данным, погибший, предположительно, иностранный гражданин, находившийся в Гудаури вместе с несколькими лицами.
По неуточненной информации, тело погибшего уже вывезли на вертолете с места схода лавины.
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