Под лавиной в Гудаури погиб иностранный турист

17.03.2017 14:45 в результате схода лавины в Гудаури погиб один человек. По неофициальным данным, погибший, предположительно, иностранный гражданин, находившийся в Гудаури вместе с несколькими лицами.



По неуточненной информации, тело погибшего уже вывезли на вертолете с места схода лавины.















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