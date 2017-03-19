С 21 по 26 марта включительно в Грузии ожидается солнечная погода

19.03.2017 12:35 С 21 по 26 марта включительно в Грузии ожидается солнечная погода. Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, в большинстве районов страны сегодня прояснится, погода будет без осадков, в том числе, и в Тбилиси.



В низинах Западной Грузии днем температура воздуха будет 14-19 градусов, на равнинах Восточной Грузии – 13-18 градусов. В Тбилиси сегодня днем максимальная температура воздуха составит 16 градусов.



20 марта в большинстве районов Западной Грузии и некоторых районах Восточной Грузии вновь будет дождливо. Усилится ветер западного направления, его скорость в большинстве районов Грузии, включая Тбилиси, составит 20-25 метров в секунду.



20 марта в низинах Западной Грузии днем максимальная температура воздуха будет 8-13 градусов, на равнинах Восточной Грузии – 14-19 градусов. В Тбилиси днем температура воздуха поднимется до 17 градусов.



21 марта на всей территории Грузии прояснится.



В низинах Западной Грузии днем максимальная температура воздуха будет 10-15 градусов, на равнинах Восточной Грузии – 10-15 градусов. В Тбилиси днем максимальная температура воздуха составит 15 градусов.

С 21 по 26 марта включительно в Грузии, в том числе, и в Тбилиси, ожидается солнечная погода без осадков. Температура возрастет до 20 градусов.















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