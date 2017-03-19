В Поти выявлен факт загрязнения территориальных вод Грузии

19.03.2017 18:24 За загрязнение территориальных вод Грузии в Поти арестован корабль, плавающий под флагом Палау, сообщили в Министерстве по охране окружающей среды и природных ресурсов. В ведомстве утверждают, что экипаж корабля слил хозяйственно-фекальные воды в гавань грузинского портового города.



Капитана судна оштрафовали на 65 тысяч лари (порядка 26 тысяч долларов), к этой сумме также прибавится штраф за нанесение вреда окружающей среде. Корабль под флагом Палау сможет покинуть территориальные воды Грузии только после того, как будет оплачен штраф.















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