Сильный ветер в Рустави повалил два дерева

20.03.2017 20:45 Из-за сильного ветра в Рустави возникли проблемы. Ветер повалил два дерева на ул. Спорта, 2. В результате происшествия никто не пострадал.



По информации «горячей линии» мэрии Рустави, от населения поступило несколько сообщений по поводу поврежденных сильным ветром крыш.



С целью изучения ситуации сотрудники мэрии выехали на места. Что касается деревьев, поваленных на ул. Спорта, то там ведутся работы по расчистке проезжей части дороги.















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