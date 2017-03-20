Сильный ветер сорвал рекламный баннер близ филармонии в Тбилиси

20.03.2017 20:55 Сильный ветер сорвал рекламный баннер на территории, прилегающей к тбилисской филармонии.



Как сообщают очевидцы, ветром поврежден баннер, установленный на здании около филармонии, у входа в Верийский сад.



Поврежденный баннер уже вывезен с территории.















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