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Из-за сильного ветра вчера был отложен рейс из Турции в Тбилиси
21.03.2017 10:45
Из-за сильного ветра вчера авиакомпания Turkish Airlines отложила рейс в направлении Тбилиси, сооббщают в пресс-службе Тбилисского международного аэропорта.
По их информации, рейс из Турции в Тбилиси должен был прилететь в 04:55 и улететь в 05:50.
Другие рейсы были выполнены согласно распорядку.
Вчера ночью в Грузии скорость ветра достигла отметки урагана. Сильный ветер сорвал в нескольких местах рекламные баннеры, повалил деревья, а также повредил крыши жилых домов.
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