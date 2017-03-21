Из-за сильного ветра вчера был отложен рейс из Турции в Тбилиси

21.03.2017 10:45 Из-за сильного ветра вчера авиакомпания Turkish Airlines отложила рейс в направлении Тбилиси, сооббщают в пресс-службе Тбилисского международного аэропорта.



По их информации, рейс из Турции в Тбилиси должен был прилететь в 04:55 и улететь в 05:50.

Другие рейсы были выполнены согласно распорядку.



Вчера ночью в Грузии скорость ветра достигла отметки урагана. Сильный ветер сорвал в нескольких местах рекламные баннеры, повалил деревья, а также повредил крыши жилых домов.















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