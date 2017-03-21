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В Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вчера поступило более 200 вызовов
21.03.2017 10:47
Из-за сильного ветра в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вчера поступило более 200 вызовов.
Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, пострадавших нет.
Вчера ночью в Грузии скорость ветра достигла отметки урагана. Сильный ветер сорвал в нескольких местах рекламные баннеры, повалил деревья, а также повредил крыши жилых домов.
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