В Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вчера поступило более 200 вызовов

21.03.2017 10:47 Из-за сильного ветра в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вчера поступило более 200 вызовов.



Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, пострадавших нет.



Вчера ночью в Грузии скорость ветра достигла отметки урагана. Сильный ветер сорвал в нескольких местах рекламные баннеры, повалил деревья, а также повредил крыши жилых домов.

















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