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Авария в Тбилиси унесла жизнь маленького ребенка
22.03.2017 13:41
Водитель автомобиля марки «BMW» сбил женщину с маленьким ребенком в районе Диди Дигоми. В результате ДТП на Алее Агмашенебели ребенок погиб на месте, а его мать была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, на дороге столкнулись две машины, после чего водитель BMW не смог справится с управлением, его машину занесло, и он въехал на тротуар, где стояли мать с ребенком.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по части 5 статьи 276 УК Грузии, «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека».
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