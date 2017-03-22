Авария в Тбилиси унесла жизнь маленького ребенка

22.03.2017 13:41 Водитель автомобиля марки «BMW» сбил женщину с маленьким ребенком в районе Диди Дигоми. В результате ДТП на Алее Агмашенебели ребенок погиб на месте, а его мать была госпитализирована в тяжелом состоянии.



По словам очевидцев, на дороге столкнулись две машины, после чего водитель BMW не смог справится с управлением, его машину занесло, и он въехал на тротуар, где стояли мать с ребенком.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по части 5 статьи 276 УК Грузии, «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека».















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