В Батуми разбился рабочий, упав со строительных лесов

22.03.2017 18:54 Рабочий погиб на одном из строящихся объектов в Батуми.



Трагедия произошла на пересечении улиц Чавчавадзе и Асатиани.



Мужчина упал с установленных на большой высоте строительных лесов. На место происшествия прибыла служба скорой помощи, но спасти пострадавшего врачам не удалось.



Пока неизвестно, что стало причиной обрушения конструкций. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой станут понятны все обстоятельства произошедшего.



В связи с произошедшим предварительно возбуждено уголовное дело по 240 статье УК Грузии — «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека».





















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