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Мужскую сборную Турции по дзюдо возглавил Ираклий Узнадзе


22.03.2017   19:42
Ираклий Узнадзе назначен на пост главного тренера мужской сборной Турции по дзюдо. Об этом сообщили в Федерации дзюдо Турции.

В 2013-2016 годах Узнадзе возглавлял мужскую сборную Грузии по дзюдо. В октябре прошлого года его сменил олимпийский чемпион 2008 года Ираклий Цирекидзе. В 2014 году Европейский союз дзюдо (EJU) признал Узнадзе лучшим тренером Европы.

В качестве спортсмена Узнадзе выступал за сборную Турции. Именно под ее флагом он стал чемпионом Европы в Мариборе в 2002 году, а также завоевал две бронзовые медали - в 1998 году в Овьедо и в 2001 году в Париже.

Помогать Узнадзе в работе с турецкой сборной будет Давид Асумбани. Ранее они вместе тренировали грузинскую команду.






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