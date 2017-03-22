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Жителей Лондона призвали не выходить в центр города из-за теракта
22.03.2017 21:29
Полиция Лондона призвала горожан и туристов избегать центральных районов из-за возможности нового теракта. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Скотленд-Ярд.
Опасными названы районы: Парламентская площадь, Уайтхолл, Вестминстерский мост, Ламбет-бридж, Виктория-стрит до пересечения с Бродвеем и набережная Виктории до станции метро «Эмбанкмент».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была эвакуирована из здания парламента и находится в безопасности. Само здание блокировано, также закрыта ближайшая станция метро.
В парламенте объявлена эвакуация Палаты общин. Часть депутатов были доставлены в здание Скотленд-Ярда, которое находится в соседнем квартале от Вестминстерского дворца.
Сейчас эвакуация людей из парламента приостановлена, так как в машине, которая могла использоваться для наезда на людей, обнаружили подозрительный пакет. Его исследуют саперы.
Здание парламента проверяет полиция, обследуя каждое помещение.
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