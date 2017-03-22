СМИ сообщили о двух погибших при атаках в Лондоне

22.03.2017 21:30 Sky News сообщил о двух погибших при атаках в Великобритании. По информации врачей больницы святого Томаса, есть много пострадавших с крайне тяжелыми повреждениями



При атаках в центре Лондона погибли два человека. Об этом сообщает телеканал Sky News.



Одна из жертв — женщина. Пол второго погибшего не уточняется. По словам врача больницы святого Томаса, среди пострадавших много людей с «чудовищными травмами».



При нападении на Вестминстерском мосту были ранены 10 человек, сообщает Служба скорой помощи. «Мы можем подтвердить, что мы оказали помощь по меньшей мере 10 пациентам на Вестминстерском мосту, а также привели ряд больниц в состояние особой готовности», — говорится в сообщении.



Упавшую в Темзу женщину удалось спасти. Ранее о том, что в воду упал человек, сообщали пострадавшие.



В среду, 22 марта, в центре Лондона произошли сразу два инцидента: неизвестный мужчина напал на полицейских возле здания британского парламента. Он был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. В то же время автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту.

















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