Увеличилось число погибших в результате теракта в Лондоне

22.03.2017 23:03 Полиция Лондона заявила, что в результате нападения возле парламента Великобритании погибли четыре человека, включая полицейского. 20 человек получили ранения



Скотленд-Ярд заявил о гибели четырех человек в результате нападения возле британского парламента. Об этом сообщил во время пресс-конференции комиссар антитеррористического департамента Марк Роули.



По его словам, один из погибших — полицейский, который охранял парламент во время нападения. Также среди погибших сам нападавший. Роули добавил, что пострадали в результате нападения по меньшей мере 20 человек. По словам представителя полиции, правоохранители исходят из того, что нападавший был только один.



По его словам, атака началась на Вестминстерском мосту. Нападавший, находясь за рулем автомобиля, начал сбивать прохожих. Машина врезалась в ограду возле парламента. Среди пострадавших на мосту три сотрудника полиции. После этого, как рассказал Роули, по меньшей мере один человек с ножом в руках попытался проникнуть в здание парламента.



В Скотленд-Ярде подчеркнули, что операция полиции еще не завершена.















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