В Киеве убит экс-депутат Госдумы РФ

23.03.2017 15:03 Убитым под Премьер-Палацем в центре Киева является экс-депутат Госдумы Денис Вороненкова.

Об этом Украинской правде сообщили два независимых друг от друга источника.



Так пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сказал: "Да, я могу подтвердить, что убитый - экс-депутат Госдумы Вороненков".



Перед этим в своем Facebook депутат Дмитрий Белоцерковец сообщил, что "убит час назад возле гостиницы Премьер Палас (расстреляли) по предварительной информации бывший депутат российской Госдумы Вороненков Денис, который принял украинское гражданство и дал показания против Януковича", - написал он.



"Неизвестный открыл по ним огонь. Мужчина был убит, охранник ранен. При этом охранник смог применить огонь и ранил нападавшего", - сообщал Тракало.



Нападающий и охранник в больнице.



Как известно, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который осенью 2016 выехал из России, а в декабре получил автоматически украинскоегражданство, заявил, что помощник президента РФ Владислав Сурков был против аннексии Крыма, а депутатов заставляли голосовать за аннексию.



Сам Вороненков также голосовал за аннексию Крыма, однако заявляет, что его не было в зале во время голосования.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура оценит факт голосования экс-депутатом Российской Федерации Денисом Вороненковым, который свидетельствовал по делу госизмене Виктора Януковича, по аннексии Крыма.















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