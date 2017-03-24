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На рассвете в Грузии произошло землетрясение


24.03.2017   12:16
На рассвете в Грузии произошло землетрясение. Три подземных толчка зафиксированы примерно в 60 километрах от Тбилиси, в селе Паравани близ города Цалка. Толчки произошли с интервалом в несколько минут.

По информации Центра сейсмического мониторинга, в первом случае мощность землетрясения составила 3,7 магнитуд, во втором – 3, в третьем - 2,9.

Подземные толчки примерно такой же мощности были зафиксированы в Цалке и вчера.






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