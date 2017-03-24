На рассвете в Грузии произошло землетрясение

24.03.2017 12:16 На рассвете в Грузии произошло землетрясение. Три подземных толчка зафиксированы примерно в 60 километрах от Тбилиси, в селе Паравани близ города Цалка. Толчки произошли с интервалом в несколько минут.



По информации Центра сейсмического мониторинга, в первом случае мощность землетрясения составила 3,7 магнитуд, во втором – 3, в третьем - 2,9.



Подземные толчки примерно такой же мощности были зафиксированы в Цалке и вчера.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

