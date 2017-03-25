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В результате падения в шахту лифта погиб 9-летний ребенок
25.03.2017 18:21
В тбилисском районе Сабуртало в результате несчастного случая погиб 9-летний ребенок. Несчастный случай произошел вчера. 9-летний ребенок упал в шахту лифта, в результате чего погиб.
Как сообщает МВД Грузии, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).
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