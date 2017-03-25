В результате падения в шахту лифта погиб 9-летний ребенок

25.03.2017 18:21 В тбилисском районе Сабуртало в результате несчастного случая погиб 9-летний ребенок. Несчастный случай произошел вчера. 9-летний ребенок упал в шахту лифта, в результате чего погиб.



Как сообщает МВД Грузии, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

