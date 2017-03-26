Арестован виновник ДТП в Тбилиси, унесшего жизнь ребенка

26.03.2017 14:31 Грузинские правоохранители арестовали водителя, по вине которого в ДТП на аллее Агмашенебели, в Тбилиси погиб 11-летний ребенок.



Как сообщают в МВД, в качестве обвиняемого задержан гражданин 1994 года рождения.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека". Виновнику грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет.



Водитель автомобиля марки «BMW» сбил женщину с ребенком в районе Диди Дигоми, на Алее Агмашенебели 22 марта.



По информации МВД, на дороге столкнулись две машины, после чего водитель BMW не смог справиться с управлением, его машину занесло, и он въехал на тротуар, где стояли девочка с мамой.



В результате ДТП ребенок погиб на месте, а его мать была госпитализирована в тяжелом состоянии.















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