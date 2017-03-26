В результате ДТП в Батуми погибла молодая женщина

26.03.2017 15:54 В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Чавчавадзе в Батуми погибла 28-летняя женщина.



Как заявляет заместитель директора батумского Центра скорой медицинской помощи Бадри Паксадзе, бригада скорой доставила пострадавшую в республиканскую больницу, однако она вскоре скончалась.



По существующей информации, 28-летняя женщина шла пешком по улице Чавчавадзе, когда ее сбил автомобиль. По данным пресс-службы МВД, следствие в связи с произошедшим начато по ст. 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека).

















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