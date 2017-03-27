В результате пожара в Батуми сгорела крыша пятиэтажного дома

27.03.2017 11:28 Сегодня рано утром, 27 марта, в Батуми произошел сильный пожар. Около 80 пожарных два часа боролись с огнем на крыше жилого пятиэтажного дома. Сгорела крыша площадью порядка 1600 кв.м, сообщили грузинские телекомпании.



Пожар ликвидирован, никто не пострадал. Его причины уточняются. На место ЧП приехал председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе. «Размер ущерба подсчитает специальная служба мэрии», - заявил он.



По словам главы автонмоной республики, вопрос о материальной компенсации жителям будет решен после установления размера ущерба.















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