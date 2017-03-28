Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Граждане Грузии пытались незаконно ввезти в Украину петрушку, укроп и саженцы фундука


28.03.2017   12:39
Украинские пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины задержали в международном аэропорту "Киев" группу граждан Грузии, которые пытались вынести, минуя контроль, 475 кг зелени.

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне во время оформление рейса "Тбилиси – Киев" в поле зрения правоохранителей попали пятеро мужчин. Установлено, что это граждане Грузии, которые не были пассажирами рейса и намеревались вынести без контроля 15 сумок с товарами растительного происхождения (петрушкой, укропом, кинзой и др.). Общий вес зелени составила 475 кг.

За нарушение режима в пункте пропуска через государственную границу Украины составлены материалы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП, планируется уведомление правоохранительных органов. Товар изъят сотрудниками таможни.

Кроме того, информирует Госпогранслужба, при оформлении рейса "Тбилиси – Киев" был остановлен еще один гражданин Грузии, который по "зеленому коридору" пытался ввезти в Украину без оформления 2300 саженцев фундука. Согласно оценке сумма этого товара составила 300 тыс. грн.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в Европу уже вылетело порядка 800 человек
В Грузии растет спрос на поездки в Европу
С сентября 2017 года в Грузии будут запрещены полиэтиленовые пакеты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Нет никакой приманки в пользовании безвизовым режимом жителями оккупированных территорий - президент
Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе
Прошедшие в Абхазии выборы нелегитимных Тамар Хулордава
Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты Грузии и Латвии провели переговоры в Тбилиси
"Горячая линия" МИД Грузии работает в чрезвычайном режиме
Азербайджан заинтересован в продлении соглашения по сокращению добычи нефти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна