Граждане Грузии пытались незаконно ввезти в Украину петрушку, укроп и саженцы фундука

28.03.2017 12:39 Украинские пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины задержали в международном аэропорту "Киев" группу граждан Грузии, которые пытались вынести, минуя контроль, 475 кг зелени.



Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне во время оформление рейса "Тбилиси – Киев" в поле зрения правоохранителей попали пятеро мужчин. Установлено, что это граждане Грузии, которые не были пассажирами рейса и намеревались вынести без контроля 15 сумок с товарами растительного происхождения (петрушкой, укропом, кинзой и др.). Общий вес зелени составила 475 кг.



За нарушение режима в пункте пропуска через государственную границу Украины составлены материалы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП, планируется уведомление правоохранительных органов. Товар изъят сотрудниками таможни.



Кроме того, информирует Госпогранслужба, при оформлении рейса "Тбилиси – Киев" был остановлен еще один гражданин Грузии, который по "зеленому коридору" пытался ввезти в Украину без оформления 2300 саженцев фундука. Согласно оценке сумма этого товара составила 300 тыс. грн.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

