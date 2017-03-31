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Грузовой автомобиль сбил 4-летнего ребенка в Восточной Грузии
31.03.2017 14:43
В Гурджаани произошло дорожно-транспортное происшествие. 4-летнего ребенка сбила грузовая автомашина. Как сообщает агентство «IPN», ребенок находится в тяжелом состоянии.
Следует отметить, что некоторое время назад ребенка перевезли из гурджаанского Джео-госпиталя в Тбилиси.
Как сообщают в Министерстве ВД, дело возбуждено по первой части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).
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