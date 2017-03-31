Грузовой автомобиль сбил 4-летнего ребенка в Восточной Грузии

31.03.2017 14:43 В Гурджаани произошло дорожно-транспортное происшествие. 4-летнего ребенка сбила грузовая автомашина. Как сообщает агентство «IPN», ребенок находится в тяжелом состоянии.



Следует отметить, что некоторое время назад ребенка перевезли из гурджаанского Джео-госпиталя в Тбилиси.



Как сообщают в Министерстве ВД, дело возбуждено по первой части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).















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