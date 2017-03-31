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Электронные карты Батуми попадут в навигационные приложения Google
31.03.2017 16:47
В Грузии создадут подробные электронные карты для туристов, которые будут использоваться в продуктах мировых навигационных лидеров Google и Tomtom. Реализацией проекта занимается Национальное агентство публичного реестра Грузии.
Специалисты уже приступили к сбору информации для электронной карты Батуми - с адресами гостиниц и ресторанов, парков, музеев и других туристических объектов. После Аджарии электронные карты будут созданы и для других регионов Грузии. Все полученные данные занесут в Национальную навигационную систему.
Карты будут применяться не только в мобильных приложениях Google, ими смогут воспользоваться водители, чьи автомобили оснащены бортовым компьютером, а также пользователи других навигационных систем.
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