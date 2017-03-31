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Баржа с деревом для парка Иванишвили села на мель в Аджарии


31.03.2017   18:52
Баржа с гигантским деревом, которое из Аджарии должны перевезти за три сотни километров и доставить в парк миллиардера Бидзины Иванишвили в Гурии, села на мель возле берегов городка Махинджаури, сообщает издание «Батумелеби».

На распространенных снимках видно, что дерево завалилось набок, а часть судна, на котором оно установлено, ушло под воду. В настоящее время на месте идут работы по прокладке временной дороги для того, чтобы соответствующая техника могла добраться до баржи и поправить накренившийся борт.

Транспортировкой и сопутствующими работами занимается компания «Гза».

В сообщении не отмечается, какое именно дерево пытаются на этот раз перевезти в парк Иванишвили, который находится в поселке Уреки. Вместе с тем, издание пишет, что оно росло в рекреационной зоне, на территории бывшего санатория «Колхида». Оттуда в Уреки отправились уже несколько деревьев.

Транспортировку еще одной партии деревьев в парк Иванишвили возобновили в начале января прошлого года. Миллиардер выбрал и приобрел несколько магнолий, платанов, тюльпановое дерево и другие деревья-гиганты.

Процесс транспортировки зачастую создает трудности местным жителям и автомобилистам. Так, в феврале этого года на протяжении нескольких часов оставалось парализовано движение на центральной автомагистрали Кобулети-Батуми. Тогда в парк Иванишвили везли магнолию и эвкалипт из курортного местечка Чакви в Аджарии.

"Новости-Грузия"





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