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В Старом Тбилиси обрушилась крыша дома
02.04.2017 12:51
Крыша дома, расположенного на улице Паоло Иашвили, в исторической части Тбилиси, обрушилась вечером 1 апреля, сообщает телеканал «Имеди».
Пострадавший дом №16 включен в список культурного наследия Грузии. Здание нуждается в срочном ремонте и укреплении.
По словам местных жителей, они несколько раз обращались за помощью к городским властям а также к министерству культуры, указывая на аварийное состояние дома, однако их просьбы остались без внимания.
На место прибыли представители мэрии Тбилиси. По их словам, эксперты должны установить причину обрушения, а уже после этого начнутся укрепительные работы.
В результате обрушения крыши дома никто не пострадал.
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