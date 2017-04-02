В Старом Тбилиси обрушилась крыша дома

02.04.2017 12:51 Крыша дома, расположенного на улице Паоло Иашвили, в исторической части Тбилиси, обрушилась вечером 1 апреля, сообщает телеканал «Имеди».



Пострадавший дом №16 включен в список культурного наследия Грузии. Здание нуждается в срочном ремонте и укреплении.



По словам местных жителей, они несколько раз обращались за помощью к городским властям а также к министерству культуры, указывая на аварийное состояние дома, однако их просьбы остались без внимания.



На место прибыли представители мэрии Тбилиси. По их словам, эксперты должны установить причину обрушения, а уже после этого начнутся укрепительные работы.



В результате обрушения крыши дома никто не пострадал.















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