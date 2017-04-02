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Неизвестные избили и ограбили женщину и ее сына на западе Грузии
02.04.2017 17:01
Трое неизвестных избили и ограбили женщину и ее сына в селе Караджала в Терджольском районе, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Вооруженные люди в масках ворвались в дом семьи Догонадзе минувшей ночью. Они связали хозяйку дома, а ее 18-летнего сына начали избивать дубинками.
Злоумышленникам удалось забрать только принадлежавшее хозяйке кольцо. Как говорят пострадавшие, нападавшие испугались, услышав звук подъезжающей машины. Сразу после этого они скрылись с места преступления.
МВД Грузии проводит расследование произошедшего, но полиция воздерживается от дополнительных комментариев на данном этапе.
"Новости-Грузия"
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