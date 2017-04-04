При транспортировке пострадал 250-летний бук Бидзины Иванишвили

04.04.2017 10:55 В Гурии, в селе Натанеби при транспортировке пострадал 250-летний бук. Как заявляют местные жители, дерево раскололось надвое.



Планируется разрезать дерево и вывести его с территории, а до тех пор дорога Натанеби-Лекури остается закрытой.



«Дереву было 250 лет и его нельзя было перевозить. Не были сделаны специальные крепления, из-за чего оно раскололось надвое», - заявил представитель «Национального движения» Бесо Катамадзе.



По его словам, в Гурии не строится дендрологический парк, а столетние деревья Бидзина Иванишвили перевозит в собственный двор.



«Бидзина Иванишвили купил дерево у одного педагога в Натанеби за 5000 долларов. Дереву было 250 лет и его нельзя было перевозить, потому что у него были повреждены корни, но Иванишвили все равно распорядился выкопать его. Случай произошел два дня назад. Хочу сказать и документально подтвердить, что в Гурии не устраивается дендрологический парк. Столетние деревья Иванишвили перевозит в собственный двор и делает ветрозащитную полосу на берегу озера. Об этом лучше знают защитники окружающей среды», - заявил Бесо Катамадзе.















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