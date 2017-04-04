National Geographic советует «одержимым зомби» спасаться в Грузии

04.04.2017 17:28 Журнал National Geographic опубликовал оригинальную статью под названием "Куда поехать, если вы одержимы зомби", посоветовав, в случае возникновения опасности, искать спасения в высокогорье Грузии.



Село Ушгули, которое расположено в высокогорной Сванети, попало в шестерку мест, рекомендованных любителям фильмов, книг и видеоигр о зомби. Ушгули считается самым высоким населенным пунктом в Грузии.



"Любой энтузиаст, который действительно одержим зомби, тратит время, думая о том куда деваться, если эти истории когда-нибудь сбудутся. Некоторые выбирают высотный пентхаус. Некоторые могут направиться к морю. Еще больше людей предпочитают удаленный домик в лесу. Каждый из этих мест имеет свои достоинства, но башни Сванети в Грузии могут их всех победить", — пишет National Geographic.





В Ушгули более 200 сванских башен. Здесь каждый дом имеет свою защиту: прочные стены из камня и высокую сторожевую башню. Местные жители разработали надежную систему защиты в связи с тем, что на регион часто нападали чужеземцы.



Высокогорная Сванети — один из самых живописных уголков Грузии, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Горная область расположена на северо-западе Грузии и населена сванами. Сванети делится на две части — Верхнюю и Нижнюю. Именно в Верхней Сванети в поселках Местиа и Ушгули можно увидеть многочисленные сванские башни. Высота этих защитных сооружений составляет 20-25 метров. Сванские башни уже давно стали визитной карточкой этого высокогорного края Грузии.



Сванские башни включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



"Спутник-Грузия"











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