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Две автомашины патрульной полиции столкнулись в Тбилиси


05.04.2017   19:56
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей патрульной полиции произошло сегодня утром возле Вакийского парка в Тбилиси.

Информацию об аварии изданию»Табула» подтвердили в министерстве внутренних дел Грузии. Вместе с тем, в ведомстве не уточнили пострадал ли кто-нибудь в результате столкновения полицейских машин.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по 1 части 276 статьи УК Грузии — «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.






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