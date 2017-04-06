Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси построят 10 многоуровневых парковок


06.04.2017   11:50
Мэрия Тбилиси намерена решить проблему парковки в столице, построив в разных районах города десять многоуровневых парковок.

Накануне мэр Тбилиси Давид Нармания представил данные исследования, проведенного среди жителей столицы консалтинговой компанией PCW. Специалисты изучили потребности автомобилистов, а также определили возможности рынка. На основании этого были выбраны локации, где будут располагаться новые парковки.

По словам Нармания, многоуровневыми парковками будут обеспечены все перенаселенные районы Тбилиси. Так, они появятся возле Центрального железнодорожного вокзала, на улице Пушкина, недалеко от мэрии Тбилиси, возле станций метро «Марджанишвили», «Варкетили» и «Исани», около стадиона «Динамо-Арена», у сада Гегешидзе и у Филармонии.

Только одна из этих парковочных зон будет надземной — возле столичной мэрии. Остальные девять парковок построят под землей. Мэр Тбилиси отметил, что это позволит сохранить аутентичный внешний вид городской архитектуры и зеленый ландшафт.

Нармания сказал, что в ближайшее время мэрия объявит тендер на строительство, в котором смогут участвовать все заинтересованные компании. По его словам, главными критериями отбора станут сроки, за которые компания сможет построить паркинг, и качество.

«Мы рассчитываем, что зоны парковки начнут функционировать через год после начала строительства», — сказал Нармания, выразив надежду, что это будет способствовать снижению трафика в столице Тбилиси и решения вопросов, связанных с парковкой.

Согласно данным исследования PWC , каждый день по улицам Тбилиси одновременно передвигаются более 550 тысяч автомобилей, и это число неуклонно растет. Именно поэтому парковка в Тбилиси остается одной из главных проблем для водителей и пешеходов, считают авторы исследования.

Вместе с тем, в мэрии Тбилиси отмечают, что строительство новых парковок не означает приостановку контракта с компанией City Park, которая в настоящее время регулирует парковку в столице Грузии.


"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна