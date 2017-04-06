В Тбилиси построят 10 многоуровневых парковок

06.04.2017 11:50 Мэрия Тбилиси намерена решить проблему парковки в столице, построив в разных районах города десять многоуровневых парковок.



Накануне мэр Тбилиси Давид Нармания представил данные исследования, проведенного среди жителей столицы консалтинговой компанией PCW. Специалисты изучили потребности автомобилистов, а также определили возможности рынка. На основании этого были выбраны локации, где будут располагаться новые парковки.



По словам Нармания, многоуровневыми парковками будут обеспечены все перенаселенные районы Тбилиси. Так, они появятся возле Центрального железнодорожного вокзала, на улице Пушкина, недалеко от мэрии Тбилиси, возле станций метро «Марджанишвили», «Варкетили» и «Исани», около стадиона «Динамо-Арена», у сада Гегешидзе и у Филармонии.



Только одна из этих парковочных зон будет надземной — возле столичной мэрии. Остальные девять парковок построят под землей. Мэр Тбилиси отметил, что это позволит сохранить аутентичный внешний вид городской архитектуры и зеленый ландшафт.



Нармания сказал, что в ближайшее время мэрия объявит тендер на строительство, в котором смогут участвовать все заинтересованные компании. По его словам, главными критериями отбора станут сроки, за которые компания сможет построить паркинг, и качество.



«Мы рассчитываем, что зоны парковки начнут функционировать через год после начала строительства», — сказал Нармания, выразив надежду, что это будет способствовать снижению трафика в столице Тбилиси и решения вопросов, связанных с парковкой.



Согласно данным исследования PWC , каждый день по улицам Тбилиси одновременно передвигаются более 550 тысяч автомобилей, и это число неуклонно растет. Именно поэтому парковка в Тбилиси остается одной из главных проблем для водителей и пешеходов, считают авторы исследования.



Вместе с тем, в мэрии Тбилиси отмечают, что строительство новых парковок не означает приостановку контракта с компанией City Park, которая в настоящее время регулирует парковку в столице Грузии.





"Новости-Грузия"











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