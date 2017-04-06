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Появилась электронная карта туристических маршрутов Грузии
06.04.2017 12:20
Ассоциация экотуризма Грузии опубликовала электронную карту туристических маршрутов Грузии.
На карте нанесены туристические маршруты, исследованные и спроектированные на территории Грузии в разный период времени.
Локации указаны по регионам, и к каждой из них прилагается необходимая для путешествия полная по мере возможности информация.
Проект осуществлен в результате сотрудничества Ассоциации экотуризма Грузии и сети природоохранительных организаций Кавказа (CENN).
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