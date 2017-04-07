Еще один чиновник арестован за взятку в Грузии

07.04.2017 11:33 Сотрудник Зугдидской районной администрации арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.



Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии арестовали двух человек в селе Зеда Ецери в Зугдидском муниципалитете по факту дачи взятки и оказания помощи в ее получении, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Один из задержанных — Северьян Берулава является сотрудником Зугдидской районной администрации. Второй арестованный — Бадри Ш..



Следствие установило, что Северьян Берулава попросил у некоего жителя страны 15 тысяч лари (порядка 6,2 тысячи долларов) за вынос на аукцион здания бывшей амбулатории в селе Зеда Эцери и оказание помощи в победе на торгах. Посредником был Бадри Ш.



Часть этой суммы — 5 тысяч лари (более 2 тысяч долларов), была передана Берулава заранее. Сотрудники СБГ произвели задержания во время передачи денег, а сумму изъяли в качестве доказательства.



Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в крупном размере», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет. Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии. Тбилисский городской суд уже отправил обоих обвиняемых в заключение на время следствия.

















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