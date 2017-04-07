Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Курение табака в метрополитене возможно будет штрафоваться на 20 лари


07.04.2017   11:49
Парламент работает над законопроектом полного запрещения курения табака в зданиях всех типов. Изменение предусматривают законопроект "О контроле табака" и сопутствующие его законопроекты.

Согласно законопроекту, за курением табака в метрополитене последует штраф в размере 20 лари.

Вчера парламент принял законопроект первым слушанием.

Пакет поправок предусматривает полное запрещение курения в зданиях всех типов, кроме жилого дома и учреждений заключения. А также будет запрещена реклама (в том числе выставка на витринах и внутри торговых объектов), популяризация, и спонсорство табачных изделий. Мера медицинского предупреждения возрастет от 30 до 65%, правило штрафа упростится, и возрастут штрафные санкции.

По-новому будет определена реализация и размещение табачных аксессуаров и устройств, предназначенных для потребления. Будет запрещена продажа нового вида табачной продукции в Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна