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Курение табака в метрополитене возможно будет штрафоваться на 20 лари
07.04.2017 11:49
Парламент работает над законопроектом полного запрещения курения табака в зданиях всех типов. Изменение предусматривают законопроект "О контроле табака" и сопутствующие его законопроекты.
Согласно законопроекту, за курением табака в метрополитене последует штраф в размере 20 лари.
Вчера парламент принял законопроект первым слушанием.
Пакет поправок предусматривает полное запрещение курения в зданиях всех типов, кроме жилого дома и учреждений заключения. А также будет запрещена реклама (в том числе выставка на витринах и внутри торговых объектов), популяризация, и спонсорство табачных изделий. Мера медицинского предупреждения возрастет от 30 до 65%, правило штрафа упростится, и возрастут штрафные санкции.
По-новому будет определена реализация и размещение табачных аксессуаров и устройств, предназначенных для потребления. Будет запрещена продажа нового вида табачной продукции в Грузии.
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