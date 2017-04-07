Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турецких таможенников обвиняют в избиении гражданина Грузии


07.04.2017   12:19
Граждане Грузии собрались возле таможенно-пропускного пункта «Сарпи» на грузино-турецкой границе, чтобы выразить свой протест в связи с действиями турецких таможенников.

Как сообщает телеканал «Рустави 2», они заявляют, что турецкие таможенники избили 37-летнего жителя Грузии Роина Леонидзе, когда тот вместе со своей супругой пересекал границу.

Согласно данным, Леонидзе словесно оскорбил одного из сотрудников таможенного пункта, после чего четверо турецких таможенников избили гражданина Грузии.

По словам очевидцев, Леонидзе был доставлен в больницу города Хопа в турецкой провинции Артвин, недалеко от границы с Грузией.

В эти минуты родственники пострадавшего находятся у ТПП «Сарпи», где проходит стихийный митинг в связи со случившимся. По словам собравшихся, пострадавший Леонидзе находится на территории Турции, и они не знают о его состоянии здоровья.

Участники акции просят помощи со стороны грузинского правительства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна