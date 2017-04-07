Турецких таможенников обвиняют в избиении гражданина Грузии

07.04.2017 12:19 Граждане Грузии собрались возле таможенно-пропускного пункта «Сарпи» на грузино-турецкой границе, чтобы выразить свой протест в связи с действиями турецких таможенников.



Как сообщает телеканал «Рустави 2», они заявляют, что турецкие таможенники избили 37-летнего жителя Грузии Роина Леонидзе, когда тот вместе со своей супругой пересекал границу.



Согласно данным, Леонидзе словесно оскорбил одного из сотрудников таможенного пункта, после чего четверо турецких таможенников избили гражданина Грузии.



По словам очевидцев, Леонидзе был доставлен в больницу города Хопа в турецкой провинции Артвин, недалеко от границы с Грузией.



В эти минуты родственники пострадавшего находятся у ТПП «Сарпи», где проходит стихийный митинг в связи со случившимся. По словам собравшихся, пострадавший Леонидзе находится на территории Турции, и они не знают о его состоянии здоровья.



Участники акции просят помощи со стороны грузинского правительства.















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