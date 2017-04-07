Рецептомания испытала полное фиаско

07.04.2017 12:43 «Аптеки больше не требуют рецептов на медикаменты. Специалисты сферы здравоохранения говорят, что проект не оправдал себя, контроль очень ослаб. В 2017 году было выявлено лишь 149 фактов нарушений, хотя каждый гражданин Грузии подтверждает, что без проблем покупает в аптеке необходимое лекарство, которое, по закону, должно отпускаться только по назначению врача. В Агентстве государственного регулирования медицинской деятельности говорят, что контроль фармацевтического рынка и меры по надзору принимаются постоянно. По их информации, в реестр лиц, ответственных за юридическую и фармацевтическую деятельность, введены 27 фармацевтических учреждений и столько же лиц, которым запрещено реализовывать фармацевтическую продукцию», - пишет газета «Резонанси».



«По состоянию на 2017 год, нарушения установленных правил легального оборота фармацевтической продукции первой группы, в том числе отпуск без рецепта, зафиксированы в 22 учреждениях, а факты отпуска без рецепта фармацевтической продукции второй группы подтвердились в 79 случаях. Всего 149 случаев нарушений... На данном этапе контроль проводился и в регионах – в Кутаиси и Кахетии, где по выявленным правонарушениям проводятся соответствующие административные мероприятия», - заявила в беседе с «Резонанси» представитель Агентства Нана Шашиашвили. О значении рецепта говорит один из учредителей «Гражданской платформы – Новая Грузия» Серго Чихладзе, по словам которого, система не оправдала себя, и это признает и министерство. Поэтому необходимо планирование на будущее электронной системы рецепта, которая будет более прозрачной», - отмечает издание.



«Факт, что система себя не оправдала, и это признали все, в том числе и само министерство. На это дело был потрачен как человеческий ресурс, так и финансы, потрачено время. С помощью рецепта нужно было выявлять самовольное потребление лекарств пациентами или количество лекарств, употребляемых сверх дозы. К сожалению, этой цели достичь не удалось. Было бы лучше, если бы страна перешла на электронные рецепты, это избавило бы от дискомфорта и врача, и фармацевта, и пациента. Я говорю об этом для того, чтобы эту систему внедрили в будущем. Сегодня врачи часто выписывают пациенту несколько препаратов вместо одного. В таких случаях часто говорят о сделках между фармацевтической компанией и врачом. Именно поэтому требуется ввести систему электронных рецептов, которая даст хороший результат», - заявил в беседе с корреспондентом издания Серго Чихладзе.



«О фиаско механизма рецептов говорит и специалист сферы здравоохранения Вахтанг Мегрелишвили. По его словам, смысл рецепта – убедиться в необходимости и количестве выписанных врачом медикаментов, что на данный момент не работает – «Оправдалась ли эта программа, очевидно всем, почти везде лекарства можно купить без проблем. В нормальных странах рецепт является инструментом компенсации, – страховые компании выплачивают пациентам стоимость назначенных им лекарств. Рецепт является механизмом контроля врача, чтобы тот не назначал ненужные лекарства», - пояснил Мегрелишвили, по словам которого, у нас этот формат не прижился, следовательно, почти во всех аптеках возможно купить лекарства без назначения», - заключает издание.















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