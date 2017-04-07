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Напротив здания полиции в Тбилиси обокрали аптеку


07.04.2017   18:01
Неизвестные обокрали аптеку на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Аптека «Мико» расположена напротив полицейского участка на улице Худадова. Кража произошла минувшей ночью.

Сотрудники аптеки заметили, что входная дверь повреждена, когда утром пришли на работу. Они незамедлительно сообщили о взломе в полицию.

Известно, что злоумышленники украли из аптеки деньги. Вместе с тем, в МВД Грузии отказались уточнить о какой именно сумме идет речь.

Расследование дела начато по статье «кража», которая подразумевает ограничение свободы на срок от года до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

"Новости-Грузия"





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